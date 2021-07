Psg | Hakimi decide il test contro l’Orleans Novanta minuti per Icardi

(Di sabato 24 luglio 2021) Il Paris Saint Germain vince anche il quartoamichevole del precampionato.(Championnat National, la terza divisione del calcio francese) è stato l’ex Inter Achrafre la partita con un gol decisivo per l’1-0 finale al 62?, circa quindicidopo l’ingresso in campo. In campo 90? Mauroma l’attaccante argentino (accostato a Roma e Juventus) non ha trovato la rete. Da martedì si alzerà l’asticella e la squadra di Pochettino (fresco di rinnovo) sfiderà il Siviglia. SportFace.

