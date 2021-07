"No vax in casa come sorci", il Codacons prepara l'esposto contro Burioni (Di sabato 24 luglio 2021) Il tweet di Roberto Burioni contro i no vax ha scatenato le polemiche sui social e ora anche il Codacons è pronto ad agire chiedendone la radiazione dall'albo dei medici Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Il tweet di Robertoi no vax ha scatenato le polemiche sui social e ora anche ilè pronto ad agire chiedendone la radiazione dall'albo dei medici

Advertising

TizianaFerrario : in effetti noi vaccinati non ne possiamo più di lockdown.Quindi i no vax restino pure a casa. Noi con il #Greenpass… - HuffPostItalia : Burioni: 'Ora No Vax chiusi in casa come sorci'. Meloni: 'Questa non è scienza. Vergognoso' - borghi_claudio : Ma chi vuole entrare a casa di una così? Anche se avessi cento Green pass piuttosto di andare a casa di una che te… - MenegazziMarina : RT @ilgiornale: Il tweet di Roberto Burioni contro i no vax ha scatenato le polemiche sui social e ora anche il Codacons è pronto ad agire… - Luca_tern : RT @ilgiornale: Il tweet di Roberto Burioni contro i no vax ha scatenato le polemiche sui social e ora anche il Codacons è pronto ad agire… -