LIVE Scherma | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | Fiamingo e Isola agli ottavi di finale!!

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.19 La coreana Song batte l’americana Holmes per 15-12:per lei c’è una tra Abdul Rahman e la testa di serie n.2, Popescu. 4.16 L’estone Lehis batte la polacca Trzebinska per 11-10 e voladove troverà una tra la nostra Navarria e la russa Lichagina. 4.14 Analogo il punteggio per la polacca Knapik-Miazga che batte a sorpresa l’ucraina Kryvytska e affronterà la vincente tra Doig Calderon e Kong MWV. 4.11 La cinese Zhu batte per 15-8 l’americana Hurley e se la vedràcontro la ...