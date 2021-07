Il primo album di Jennifer Lopez era già una bomba del pop latino (Di sabato 24 luglio 2021) Era il 1999 quando Jennifer Lopez, all’epoca giovanissima attrice di origine ispanico-portoricana, debuttava ufficialmente come cantante. L’album era On the 6: un anno di lavoro per la produzione, ad oggi 8 milioni di copie vendute. È stato il grande ingresso di J Lo sulla scena musicale internazionale. E con i tre brani più famosi del disco, ha definito quello che sarebbe diventato un percorso da fuoriclasse del pop latino. If You Had My Love primo singolo estratto dall’album On the 6, nonché primo grande successo della debuttante J Lo e primo pezzo a ... Leggi su velvetmag (Di sabato 24 luglio 2021) Era il 1999 quando, all’epoca giovanissima attrice di origine ispanico-portoricana, debuttava ufficialmente come cantante. L’era On the 6: un anno di lavoro per la produzione, ad oggi 8 milioni di copie vendute. È stato il grande ingresso di J Lo sulla scena musicale internazionale. E con i tre brani più famosi del disco, ha definito quello che sarebbe diventato un percorso da fuoriclasse del pop. If You Had My Lovesingolo estratto dall’On the 6, nonchégrande successo della debuttante J Lo epezzo a ...

Advertising

salsaudade : io comunque non capisco del tutto le critiche ai nuovi pezzi di Billie Eilish, che per quanto suonino quasi come 's… - meggbutera : @hvrrysqs allooooraaa, diciamo che se vuoi un album con un sound più “simpatico” ti consiglio di iniziare da sweete… - nialllstan : @TW0GHO5TS per il primo album - TW0GHO5TS : @nialllstan in gruppo skippo quasi tutto il primo album e clouds, niall heartbreak weather e basta:) - loveforcaptnswn : oggi il primo compleanno dell’album della mia vita -