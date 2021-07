“Falling – Storia di un padre” | il primo film da regista di Viggo Mortensen

(Di sabato 24 luglio 2021) ROMA – Un rapporto complicato che diventerà unico solo grazie al tempo. Questa lache è alla base di . La pellicola arriverà al cinema dal prossimo 26 agosto. Bim Distribuzione. Assolutamente da non perdere in tutte le sale italiane. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

cineblogit : Falling – Storia di un padre: trailer italiano del film con Lance Henriksen e Viggo Mortensen - Ash71Pietro : Falling – Storia di un padre: trailer italiano del film con Lance Henriksen e Viggo Mortensen - aralis_tk : RT @erfoud_: FALLING - Storia di un padre | TRAILER UFFICIALE | Dal 26 Agosto al cinema #ViggoMortensen - erfoud_ : FALLING - Storia di un padre | TRAILER UFFICIALE | Dal 26 Agosto al cinema #ViggoMortensen - sar4aaaaaa : Per chi non sa chi è Trevor Daniel è quello della hit “falling”, quella che stava cantando il santo nella storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Falling Storia

Si sono citati riferimenti davvero importanti, come Clint Eastwood , per descrivere il primo film da regista di Viggo Mortensen . Si intitolaed è la duradi un rapporto complicato fra un padre a dir poco complesso e il figlio. Sarà il titolo di lancio per l'estate di BIM Distribuzione , che presenterà poi dall'autunno sei ...Il debutto alla regia dell'attore Viggo Mortensen ('Il signore degli anelli', 'Captain Fantastic', 'Green Book') arriva nelle sale italiane il 26 agosto, 'di un padre'. È ladi Willis (Lance Henriksen), uomo di altri tempi, costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a casa di suo figlio John (Viggo Mortensen) che ...ROMA - Un rapporto complicato che diventerà unico solo grazie al tempo. Questa la storia che è alla base di "Falling - Storia di un padre", il primo film ...Trailer italiano del film Falling - Storia di un Padre scritto e diretto da Viggo Mortensen, con nel cast Lance Henriksen, Viggo Mortensen, Terry Chen, Sverrir Gudnason, Hannah Gross, Laura Linney, Br ...