Cocktails & music edition sulla terrazza del Marennà

Advertising

Limbolimbo18 : @grande_flagello @AvantiLaura @TgLa7 Non voterò mai più il re dei cazzari pagliacci. Vai a bere cocktails. - CafSantErcolano : Aperitivi, stuzzicherie. Ampia cantina, Cocktails classici e signitures, birre alla spina e bottiglia. Anche burger… - perthtravelers : RT @spannaforce: @TrvTheWorldClub @perthtravelers @Giselleinmotion @Touchse @CharlesMcCool @EvansKerry @suziday123 @DonNadeau @kmf116 @leis… - Soniotta : Giovedì Cocktails. - LaSonia51579085 : RT @DarioAlbertini2: #Buongiorno da @caffe_radio Vi aspettiamo in Terrazza -

Ultime Notizie dalla rete : Cocktails &

AvellinoToday

Marennà, il ristorante gourmet all'ultimo piano della cantina Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico, lancia l'iniziativa Summer Nights -& Music Edition, che vedrà nell'aperitivo in abbinamento alle proposte gourmet dello chef Roberto Allocca la proposta estiva del ristorante. Dopo la rassegna cinematografica in cantina ...... accompagnati da un'esclusiva selezione di vini e luxury, da degustare per la più emozionante cena delle meraviglie.Marennà, il ristorante gourmet all’ultimo piano della cantina Feudi di San Gregorio a Sorbo Serpico, lancia l’iniziativa Summer Nights – Cocktails & Music Edition, che vedrà nell’aperitivo in abbiname ...Ha picchiato il cliente di un locale per ‘difendere’ la fidanzata, la barista ‘accusata’ dalla vittima di non sapere fare i cocktails. E’ stato condannato a quattro mesi di reclusione e al rimborso de ...