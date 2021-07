Ufficiale: Pompetti torna in prestito al Pescara dall’Inter (Di venerdì 23 luglio 2021) Il centrocampista Marco Pompetti torna in prestito al Pescara dall’Inter. Nella passata stagione, il classe 2000 ha già vestito i colori biancazzurri della squadra abruzzese. Questa la nota del club: “La Delfino Pescara 1936 comunica che è stato raggiunto l’accordo con la società Internazionale F.C. per il trasferimento in #BiancAzzurro a titolo temporaneo del centrocampista classe 2000 Marco Pompetti. Il giocatore approda di nuovo al Pescara dopo aver già indossato la maglia del delfino nel settore giovanile“. Foto: Sito ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 23 luglio 2021) Il centrocampista Marcoinal. Nella passata stagione, il classe 2000 ha già vestito i colori biancazzurri della squadra abruzzese. Questa la nota del club: “La Delfino1936 comunica che è stato raggiunto l’accordo con la società Internazionale F.C. per il trasferimento in #BiancAzzurro a titolo temporaneo del centrocampista classe 2000 Marco. Il giocatore approda di nuovo aldopo aver già indossato la maglia del delfino nel settore giovanile“. Foto: Sito ...

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Pompetti Comincia il ritiro, Pescara calcio a Palena ...di alcuni elementi della squadra Primavera e l'addio molto probabile (ma non ancora ufficiale) di ... Zappella, Armellino, Pompetti e Gliozzi i nomi caldi). L'inizio di campionato di serie C è previsto ...

Il film e l'analisi del campionato 2020/21: Un punto per ripartire Rientra dal prestito anche Alessandro Quaini , preferito a Pompetti , che torna all'Inter . In ... il 20 gennaio, alla cessione ufficiale del 75% della società al nuovo socio di maggioranza. A darne ...

