Real Madrid, Karim Benzema è positivo al coronavirus (Di venerdì 23 luglio 2021) Il Real Madrid ha comunicato con una breve nota apparsa sui propri canali ufficiali che Karim Benzema è risultato positivo al coronavirus. Il contagio è emerso dopo i test sostenuti al rientro dalle vacanze avvenuto ieri. Il giocatore osserverà la quarantena obbligatoria prevista, poi si sottoporrà a nuovi test: in caso di negatività potrà cominciare a lavorare con la squadra in vista della prossima Liga. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 luglio 2021) Ilha comunicato con una breve nota apparsa sui propri canali ufficiali cheè risultatoal. Il contagio è emerso dopo i test sostenuti al rientro dalle vacanze avvenuto ieri. Il giocatore osserverà la quarantena obbligatoria prevista, poi si sottoporrà a nuovi test: in caso di negatività potrà cominciare a lavorare con la squadra in vista della prossima Liga. L'articolo ilNapolista.

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - DiMarzio : #RealMadrid, #Benzema positivo al #COVID19: il comunicato - AntoVitiello : ?AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di… - Chiedoperunami4 : RT @campione_franco: @AAlciato Ma alla fine Juve Barcellona e Real Madrid sono state disintegrate? Chiedo per un amico . - andrea_alunni : @IlCinis @Cice_Bea @Redblack100x100 @acmilan @socios Ma come mai sul sito non riesco ad acquistare i biglietti per… -