Morta Margherita Beccegato, la madre di Billy Costacurta: ha perso il controllo dell’auto ed è andata a sbattere contro un muro (Di venerdì 23 luglio 2021) Molto probabilmente ha avuto un malore e per questo ha perso il controllo della sua auto finendo contro una cancellata, a Cavaria Con Premezzo, in provincia di Varese. È Morta così questa mattina Margherita Beccegato, 87 enne mamma dell’ex campione di calcio Billy Costacurta. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9.20 della mattina di venerdì 23 luglio in via Padre Reginaldo Giuliani: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l’anziana donna non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) Molto probabilmente ha avuto un malore e per questo haildella sua auto finendouna cancellata, a Cavaria Con Premezzo, in provincia di Varese. Ècosì questa mattina, 87 enne mamma dell’ex campione di calcio. Lo schianto è avvenuto intorno alle 9.20 della mattina di venerdì 23 luglio in via Padre Reginaldo Giuliani: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri di Busto Arsizio (Varese), unitamente al 118 e alla Polizia Locale, ma per l’anziana donna non c’è ...

