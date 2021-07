Le Olimpiadi di Tokyo 2020 sono cominciate (Di venerdì 23 luglio 2021) L'imperatore giapponese Naruhito ha dichiarato ufficialmente "aperte" le Olimpiadi estive di Tokyo, i Giochi della 32esima Olimpiade. La cerimonia di apertura si tiene allo Stadio Olimpico, dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia da Covid-19. "Dichiaro aperti i Giochi di Tokyo", ha pronunciato solennemente l'imperatore, in uno stadio con soli mille invitati a fronte di una capienza di 64 mila spettatori a causa dell'emergenza pandemica, che ha costretto gli organizzatori a tenere l'evento quasi a porte chiuse. L'Italia Team ha sfilato nello Stadio Olimpico di Tokyo durante la cerimonia di apertura dei Giochi ... Leggi su agi (Di venerdì 23 luglio 2021) L'imperatore giapponese Naruhito ha dichiarato ufficialmente "aperte" leestive di, i Giochi della 32esima Olimpiade. La cerimonia di apertura si tiene allo Stadio Olimpico, dopo il rinvio di un anno a causa della pandemia da Covid-19. "Dichiaro aperti i Giochi di", ha pronunciato solennemente l'imperatore, in uno stadio con soli mille invitati a fronte di una capienza di 64 mila spettatori a causa dell'emergenza pandemica, che ha costretto gli organizzatori a tenere l'evento quasi a porte chiuse. L'Italia Team ha sfilato nello Stadio Olimpico didurante la cerimonia di apertura dei Giochi ...

