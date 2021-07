Le donne hanno pagato il prezzo più alto alla pandemia. Hanno lavorato di più, anche se molte il lavoro l'hanno perso (Di venerdì 23 luglio 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Qualcuno ha scritto che sono retorico quando faccio notare questa cosa: tendiamo a dire di essere stati salvati durante la pandemia da medici e infermieri, detto così, al maschile; ma non solo la maggioranza delle infermiere sono donne, anche la maggioranza dei giovani medici sono donne. Non capisco però dove sia la retorica. La retorica è tale quando le parole sono contraddette dai fatti. Se uno dice “siam pronti alla morte” e poi scappa, è retorica. Se uno dice “siam pronti alla morte” e poi muore per il proprio ideale, non è retorica; è ... Leggi su iodonna (Di venerdì 23 luglio 2021) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Qualcuno ha scritto che sono retorico quando faccio notare questa cosa: tendiamo a dire di essere stati salvati durante lada medici e infermieri, detto così, al maschile; ma non solo la maggioranza delle infermiere sonola maggioranza dei giovani medici sono. Non capisco però dove sia la retorica. La retorica è tale quando le parole sono contraddette dai fatti. Se uno dice “siam prontimorte” e poi scappa, è retorica. Se uno dice “siam prontimorte” e poi muore per il proprio ideale, non è retorica; è ...

