Il principe Felix di Danimarca | 19 anni e un futuro da rubacuori

(Di venerdì 23 luglio 2021) George di Cambridge non è l’unico royal a festeggiare il compleanno il 22 luglio. Felix di Danimarca ha soffiato su 19 candeline nello stesso giorno in il futuro re d’Inghilterra ne ha spente 8. E anche lui, proprio come il piccolo George, è stato omaggiato con un nuovo (bellissimo) ritratto postato sul profilo Instagram della casa reale (danese). Dalla nuova foto – che in poche ore ha accumulato migliaia di like – appare sempre più evidente che il principe del Nord Europa – volto d’angelo e occhi color cielo – ha un futuro da rubacuori.

Advertising

Joana16364964 : RT @serapionix: Oggi è anche il compleanno di Felix di Danimarca, secondogenito del principe Joachim di Danimarca e della sua prima moglie,… - serapionix : Oggi è anche il compleanno di Felix di Danimarca, secondogenito del principe Joachim di Danimarca e della sua prima… - moonchi53832056 : RT @Kwonfident__: @lelucidirome Il principe Felix di Danimarca anche. È 2002 quindi forse un po' piccolo per voi ma promette bene - moonchi53832056 : RT @BartolucciFabio: Oggi è il genetliaco di S.A.R. il principe Felix di Danimarca, è il figlio minore del principe Joachim e della sua ex… - moonchi53832056 : RT @focaccinad: a sinistra il principe Felix di Danimarca, a destra Patrick Swayze ragazzi c'è qualcosa che non va si somigliano troppo htt… -

Ultime Notizie dalla rete : principe Felix

Vanity Fair.it

Spesso ilsi è fatto vedere in tribuna intento a tifare a squarciagola per la propria ...- Belgio era stato avvistato sugli spalti in compagnia del figlio e dei due nipoti Nikolai e, ...... ilFrederik ha seguito da casa e dal vivo diverse partite di Euro 2020: l'ultima era stata Danimarca - Belgio, insieme al figlio e ai due nipoti maggiori, Nikolai e, figli del ...Il secondo nipote della regina Margrethe II compie gli anni lo stesso giorno di baby George. Ed è destinato, come dimostra la nuova foto pubblicata per l'occasione dalla casa reale, a spezzare molti c ...La sentenza della corte d’Appello di Napoli del processo Eco 4 pronunciata ieri condanna Nicola Cosentino per concorso esterno in associazione mafiosa a 10 anni di carcere. L’ex sottosegretario all’Ec ...