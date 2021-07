Voghera | spunta il video | la vittima aveva colpito l’assessore

(Di giovedì 22 luglio 2021) A, un assessore leghista ha ucciso con un colpo di pistola un marocchino di 39 anni.ildell’aggressione Sono ancora in corso le indagini in seguito alla morte di Youns El Boussettaoui, 39enne marocchino ucciso da un colpo di pistola a. Colpevoleleghista Massimo Adriatici, che si è difeso dicendo L'articolo proviene da Inews.it.

Stando alle testimonianze il 39enne era ubriaco ed era solito importunare i cittadini di, spesso anche bambine. Tanto che era ben noto alle forze dell'ordine. Non solo, perché la sorella ha ...un video di una delle telecamere di videosorveglianza posizionate in piazza Meardi a. Nelle immagini viene cristallizzato il momento dello scontro tra l'assessore alla Sicurezza ...I parenti della vittima disperati: "Gli hanno sparato in piazza davanti a tantissime persone, vogliamo giustizia" ...A Voghera, un assessore leghista ha ucciso con un colpo di pistola un marocchino di 39 anni. Spunta il video dell'aggressione ...