Spezia, preso Amian dal Tolosa: il comunicato ufficiale del club (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto di Kelvin Amian dal Tolosa a titolo definitivo: il comunicato ufficiale Lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto di Kelvin Amian dal Tolosa a titolo definitivo. Il comunicato ufficiale del club aquilotto. «Il difensore francese arriva a titolo definitivo dall’FC Tolosa, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni. Classe 1998, Amian è un laterale destro potente ed esplosivo, cresciuto ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Loha ufficializzato l’acquisto di Kelvindala titolo definitivo: ilLoha ufficializzato l’acquisto di Kelvindala titolo definitivo. Ildelaquilotto. «Il difensore francese arriva a titolo definitivo dall’FC, ed ha sottoscritto con la società di via Melara un accordo della durata di cinque anni. Classe 1998,è un laterale destro potente ed esplosivo, cresciuto ...

