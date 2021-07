San Pio, convenzione con l’Asl di Avellino per prestazioni pediatriche ad Ariano (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Mario Nicola Vittorio Ferrante, in ordine alle necessità evidenziatesi presso la U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Sant’Ottone Frangipane” di Ariano Irpino per la temporanea carenza di specialisti pediatri, ha aderito volentieri alla richiesta della competente A.S.L. di Avellino, stipulando con essa apposita convenzione per prestazioni ospedaliere nella branca specialistica suindicata. Da parte loro, i sanitari che saranno interessati alla predetta supplenza, rispondendo alle sollecitazioni del Direttore Ferrante, hanno rinviato parte ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Direttore Generale dell’A.O.R.N. “San Pio”, Mario Nicola Vittorio Ferrante, in ordine alle necessità evidenziatesi presso la U.O. di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Sant’Ottone Frangipane” diIrpino per la temporanea carenza di specialisti pediatri, ha aderito volentieri alla richiesta della competente A.S.L. di, stipulando con essa appositaperospedaliere nella branca specialistica suindicata. Da parte loro, i sanitari che saranno interessati alla predetta supplenza, rispondendo alle sollecitazioni del Direttore Ferrante, hanno rinviato parte ...

