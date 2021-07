Green Pass, Cucinelli: “Chi non si vaccina non lavorerà, ma lo pagherò lo stesso per sei mesi” (Di giovedì 22 luglio 2021) Da “niente vaccino, niente stipendio” all’aspettativa retribuita per chi non si vaccina. L’imprenditore umbro Brunello Cucinelli, noto come “re del cachemire”, ha deciso di prendere una posizione più morbida rispetto a quella Confindustria sui lavoratori che non hanno ricevuto il vaccino. “Ho il dovere morale di essere il custode di questa impresa e del 99% delle persone che ci lavorano. Immunizzarsi è un obbligo morale”, ha detto Cucinelli in un’intervista a La Stampa, spiegando che “chi non si vaccina rappresenta un problema”. “Io non voglio certo licenziare nessuno e sono pronto a garantire un’aspettativa remunerata ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 luglio 2021) Da “niente vaccino, niente stipendio” all’aspettativa retribuita per chi non si. L’imprenditore umbro Brunello, noto come “re del cachemire”, ha deciso di prendere una posizione più morbida rispetto a quella Confindustria sui lavoratori che non hanno ricevuto il vaccino. “Ho il dovere morale di essere il custode di questa impresa e del 99% delle persone che ci lavorano. Immunizzarsi è un obbligo morale”, ha dettoin un’intervista a La Stampa, spiegando che “chi non sirappresenta un problema”. “Io non voglio certo licenziare nessuno e sono pronto a garantire un’aspettativa remunerata ...

Advertising

Corriere : ?? Green pass obbligatorio da lunedì - borghi_claudio : Tutti pronti a discriminare gli altri, quando arrivano in casa tua ecco che il green pass diventa un 'colpo di cald… - borghi_claudio : Comunque è fantastico: la sinistra 'green pass per tutti'. Poi per tutte le categorie che si stavano rivoltando con… - BaffiGiuseppe : @negromanten1 @ZombieBuster5 Se fossimo uniti per un vaccino free saremmo molto più forti. Contro un green pass che… - LorenzoBrandima : RT @GuiducciLuigi: Se non ho capito male, è finita che Macron ha istituito il green pass in Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Arriva il nuovo decreto Covid: Cdm alle 17, poi la conferenza stampa di Draghi Si discutono le nuove misure in tema di Green Pass " che potrebbero prevederne l'obbligo da agosto per sedersi in bar e ristoranti al chiuso e entrare in discoteche, navi e treni - e la revisione dei ...

Contagi Covid in Italia oggi: bollettino Coronavirus e dati regioni Variante Delta, qualche caso tra vaccinati / Una dose per i guariti Ed è oggi il giorno in cui si farà il punto green pass e si va verso l'adozione di un nuovo decreto , dove verrà messa nero ...

Green pass, come ottenerlo? E dove vale? Le risposte a domande e problemi più frequenti Sky Tg24 Covid19 tra contagi, ‘colori’ e nodo green pass, prosegue confronto tra Regioni e Governo In Sicilia nella settimana 14-20 luglio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi rispetto alla settima ...

Green Pass: sale pressing per obbligo in Parlamento Alessia Morani: "Questa mattina alla Camera si e' aperto il dibattito tra i gruppi parlamentari sulla necessita' di avere il green pass per accedere a Montecitorio" ...

Si discutono le nuove misure in tema di" che potrebbero prevederne l'obbligo da agosto per sedersi in bar e ristoranti al chiuso e entrare in discoteche, navi e treni - e la revisione dei ...Variante Delta, qualche caso tra vaccinati / Una dose per i guariti Ed è oggi il giorno in cui si farà il puntoe si va verso l'adozione di un nuovo decreto , dove verrà messa nero ...In Sicilia nella settimana 14-20 luglio si registra una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti e si evidenzia un aumento dei nuovi casi rispetto alla settima ...Alessia Morani: "Questa mattina alla Camera si e' aperto il dibattito tra i gruppi parlamentari sulla necessita' di avere il green pass per accedere a Montecitorio" ...