Discoteche chiuse | Meloni | “Governo lascia giovani in balia di ritrovi abusivi”

"Le Discoteche non riapriranno. Con questa decisone il Governo umilia i lavoratori del settore e mette all'angolo attività legali e controllate, lasciando i giovani in balia di ritrovi abusivi. Il Governo faccia un passo indietro o si rischia desertificazione economica e sociale". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo la decisione dell'esecutivo di non riaprire ancora le Discoteche. L'articolo proviene da Italia Sera.

stanzaselvaggia : Le discoteche sono chiuse eh. Questo è il Peter Pan. Bonaccini che dice, tutto ok? - Agenzia_Ansa : Dal 6 agosto per consumare in bar e ristoranti al chiuso bisognerà avere il Green Pass. Le discoteche rimarranno ch… - Agenzia_Ansa : Le discoteche rimarranno chiuse, nessun accesso neanche per i possessori di Green Pass. Sarebbe questa la decisione… - marcoranieri72 : RT @Agenzia_Ansa: Le discoteche rimarranno chiuse, nessun accesso neanche per i possessori di Green Pass. Sarebbe questa la decisione della… - AngelaCavelli : RT @stanzaselvaggia: Le discoteche sono chiuse eh. Questo è il Peter Pan. Bonaccini che dice, tutto ok? -