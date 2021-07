Al via G20, Napoli blindata. Kerry: "Siamo a una svolta per un mondo più pulito" (Di giovedì 22 luglio 2021) Oltre 50 le delegazioni straniere presenti con ministri da tutto il mondo. La giornata di oggi sarà dedicata all’Ambiente, quella del 23 ad Energia e Clima. Timmermans: "Ambiente e ripresa vanno insieme". A fare gli onori di casa il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani Leggi su rainews (Di giovedì 22 luglio 2021) Oltre 50 le delegazioni straniere presenti con ministri da tutto il. La giornata di oggi sarà dedicata all’Ambiente, quella del 23 ad Energia e Clima. Timmermans: "Ambiente e ripresa vanno insieme". A fare gli onori di casa il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani

Advertising

sole24ore : G20 al via con il braccio di ferro sul clima. Kerry: senza la Cina, missione impossibile - puntodilucesca1 : G20, via al vertice di Palazzo Reale ?ed è subito protesta: blitz al porto. Benvenuti nella città dei clan, dovrebb… - andreastoolbox : Al via G20, Napoli blindata. Kerry: 'Siamo a una svolta per un mondo più pulito' - Rai News - GioSavAmbiente : #G20Italy #GlobalWarming e #rischio #idrogeologico al centro della mia riflessione People, planet, prosperity: i… - MaeyCat : RT @mattinodinapoli: G20 Napoli, via al vertice di Palazzo Reale ?ed è subito protesta: blitz dei centri sociali nel porto commerciale http… -