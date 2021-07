Uomini e Donne Gossip, Belen crea problemi ad una coppia nata nel programma (Di mercoledì 21 luglio 2021) La bellissima Belen Rodiguez, da poco diventata mamma bis, è stata additata come un problema per una coppia di Uomini e Donne. La showgirl prima di diventare la moglie di Stefano de Martino, ha avuto una precedente relazione con un ex cavaliere del Trono Over. L’uomo ha trovato l’amore nel programma di Maria De Filippi, nonostante ciò la storia con la conduttrice argentina fatica ad essere archiviata. La fidanzata ormai arrivata al limite svela perchè Belen è diventata un ricordo fastidioso. Vediamo di chi si tratta e cosa è successo. La rivelazione di una coppia di ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 21 luglio 2021) La bellissimaRodiguez, da poco diventata mamma bis, è stata additata come un problema per unadi. La showgirl prima di diventare la moglie di Stefano de Martino, ha avuto una precedente relazione con un ex cavaliere del Trono Over. L’uomo ha trovato l’amore neldi Maria De Filippi, nonostante ciò la storia con la conduttrice argentina fatica ad essere archiviata. La fidanzata ormai arrivata al limite svela perchèè diventata un ricordo fastidioso. Vediamo di chi si tratta e cosa è successo. La rivelazione di unadi ...

Advertising

DSantanche : Siamo a questo: vietato dire che le donne partoriscono. Potrebbe offendere le persone “non binarie o gli uomini in… - guardiacostiera : Il Corpo celebra il 156° anniversario con l’impegno quotidiano dei suoi uomini e donne nei complessi scenari operat… - Agenzia_Ansa : Le nuove pensioni liquidate agli uomini nei primi sei mesi del 2021 hanno avuto un importo superiore di 498 euro a… - EmergenzaH24 : RT @poliziadistato: #21luglio A Palermo messa in memoria di #BorisGiuliano e deposizione di una corona nel luogo in cui fu ucciso. Per le d… - zazoomblog : Uomini e Donne Andrea Damante irriconoscibile: troppi ritocchini? - #Uomini #Donne #Andrea #Damante… -