Tokyo: calcio; Guida designato Var per Brasile - Germania (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'arbitro italiano Marco Guida è stato designato come Var per la partita tra Brasile e Germania, in programma domani, giovedì 22 luglio alle ore 13.30 italiane e valida per il girone D del torneo ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) L'arbitro italiano Marcoè statocome Var per la partita tra, in programma domani, giovedì 22 luglio alle ore 13.30 italiane e valida per il girone D del torneo ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo calcio Tokyo: calcio; Guida designato Var per Brasile - Germania ... in programma domani, giovedì 22 luglio alle ore 13.30 italiane e valida per il girone D del torneo olimpico maschile a Tokyo. Le due nazionali erano già state protagoniste della finale dei Giochi di ...

Calcio femminile, Olimpiadi Tokyo: risultati 21 luglio. Goleade di Brasile e Olanda, Usa ko contro la Svezia Nel Gruppo F perentorio successo per 5 - 0 del Brasile contro la Cina . Strepitosa Marta che, con una doppietta al 9 e al 74 , ha guidato le sue compagne alla vittoria. Il resto delle realizzazioni ...

Olimpiadi Tokyo: il calendario del calcio. Date, orari, squadre e perché l'Italia non c'è QUOTIDIANO NAZIONALE Svezia bestia nera degli Usa, statunitensi ko all'esordio Esordio traumatico per la nazionale di calcio degli Stati Uniti all'Olimpiade di Tokyo 2020. Le americane, campionesse del mondo in carica, imbattute dal 2019 e considerate tra le maggiori accreditate ...

USA e getta alle Olimpiadi: gli Stati Uniti ko dopo 44 partite Si sono aperte con il botto le Olimpiadi di Tokyo 2021. In particolar modo ha regalato grosse emozioni la prima giornata del calcio femminile, da registrare il tonfo degli Usa che hanno perso contro l ...

