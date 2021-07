Stefano De Martino | vacanze da single in compagnia della famiglia Gli scatti con i genitori e Santiago

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Nella vita diDenon c’è traccia di nuove relazioni e tanto meno di flirt estivi. Il conduttore e ballerino napoletano si è preso una pausa dal lavoro in una delle sue mete preferite indei parenti più stretti e del figlio. LeindiDeDopo un inverno e una primavera ricchi di impegni lavorativi,Deè partito per le. La destinazione è una delle location più amate dal ballerino: la Costiera Amalfitana. ...

Advertising

MondoTV241 : Stefano De Martino su Maria De Filippi: 'Perfezionista fino alla maniacalità, ma..' #stefanodemartino… - implacata : Stefano Di Martino è sulla cover di Vanity Fair con suo figlio e i commenti sono tutti contro Belen colpevole di av… - zazoomblog : Stefano De Martino confessa il segreto di Maria De Filippi: com’è a telecamere spente - #Stefano #Martino… - StraNotizie : Stefano De Martino confessa il segreto di Maria De Filippi: com’è a telecamere spente - w3irdxel : @M4D31NTH34M Stefano De Martino -

Ultime Notizie dalla rete : Stefano Martino

Tra le altre interviste quella conArrighetti, Presidente dell'Istituto Ernesto de, il più grande archivio d'Europa sulla canzone popolare, sociale e di lotta, Paolo Pietrangeli, ...Deha confessato un retroscena del suo speciale rapporto con Maria De Filippi. Argomenti trattatiDe: il segreto di Maria De FilippiDe: la vita privata ...Stefano De Martino si è raccontato in una lunga intervista a “Vanity Fair”. Il ballerino oltre a parlare della sua carriera da ...La showgirl e conduttrice si presenta, dopo il malore di ieri, oggi in splendida forma ed è pronta per registrare la puntata di Tu si que vales ...