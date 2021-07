Stadio della Roma, riprende esame revoca: approvati 4 Odg per mantenimento opere pubbliche (Di mercoledì 21 luglio 2021) Roma – L’Assemblea capitolina, riunita oggi in seconda convocazione per la discussione della delibera di revoca del pubblico interesse sul progetto dello Stadio della Roma a Tor di Valle, terminata la discussione generale ha approvato con il voto favorevole del M5S quattro ordini del giorni sui nove presentati da Fratelli d’Italia che impegnano la sindaca Virginia Raggi e la Giunta alla realizzazione di alcune opere pubbliche connesse al progetto, e in particolare l’unificazione della via del Mare e della via Ostiense tra ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 21 luglio 2021)– L’Assemblea capitolina, riunita oggi in seconda convocazione per la discussionedelibera didel pubblico interesse sul progetto delloa Tor di Valle, terminata la discussione generale ha approvato con il voto favorevole del M5S quattro ordini del giorni sui nove presentati da Fratelli d’Italia che impegnano la sindaca Virginia Raggi e la Giunta alla realizzazione di alcuneconnesse al progetto, e in particolare l’unificazionevia del Mare evia Ostiense tra ...

