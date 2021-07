Spalletti assente nel ritiro di Dimaro | Auriemma svela il motivo in diretta

(Di mercoledì 21 luglio 2021) In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato Carlo Alvino dell'assenza di Lucianoneldi. Il tecnico del Napoli ha lasciato ildel Napoli per celebrare i funerali dello chef Antonio Canese, approfittando della mezza giornata libera. "non è aper partecipare al funerale del suo amico e chef Antonio Canese, prematuramente scomparso. Lo chef è conosciuto nel mondo del calcio, è un grande amico anche di Marcello Lippi, eha approfittato della mezza giornata libera. Tornerà nel pomeriggio e stasera risponderà alle ...

...sia tragica " spiega Cesarano - Osimhen saràal massimo per quattro partite. Piuttosto serve un acquisto di qualità a centrocampo oltre ad un terzino sinistro. Sarà importante per...La sessione mattutina è iniziata con una riunione tattica in palestra conche ha fatto il punto sulla partita di ieri. Dopodiché lavoro di scarico in campo. Non ha partecipato alla seduta d'...Inizia a muoversi il mercato del Napoli, con il rinnovo di Insigne sempre più lontano, la dirigenza avrebbe già individuato il sostituto ...Lo stop di Mertens e l'assenza di Osimhen a gennaio potrebbero ribaltare le gerarchie nell'attacco del Napoli, denso di incognite.