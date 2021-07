Napoli | tifosi scatenati a Dimaro | “Presidente | gli acquisti!” La risposta di De Laurentiis

Advertising

sscnapoli : ?? Calendario allenamenti, eventi e modalità di accesso per i tifosi azzurri a Dimaro. ?? - Maurizio62 : RT @MatteoSorrenti: @sscnapoli @MPolitano16 Risposte più genuine e sincere possibile. Non le solite risposte 'spero di fare bene' o 'dobbia… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Stasera Spalletti, Zielinski e Politano risponderanno alle domande dei tifosi - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Stasera Spalletti, Zielinski e Politano risponderanno alle domande dei tifosi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SSC NAPOLI - Stasera Spalletti, Zielinski e Politano risponderanno alle domande dei tifosi -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli tifosi

Corriere dello Sport

Insigne non intende cedere nulla sulle richieste di rinnovo da formulare al, De Laurentiis ... Un piccolo, significativo segnale di disgelo lo ha fatto il club, invitando ia votare per ...Settimo giorno di ritiro per ila Dimaro - Folgarida in Trentino. Per gli azzurri mattinata di riposo e seduta di allenamento ... Politano e Demme che risponderanno alle domande deiche ...I tifosi del Napoli presenti a Dimaro al seguito hanno chiesto a De Laurentiis acquisti per rinforzare la squadra azzurra ...Chiamato 'Tarzan' dai tifosi ai tempi del Torino per la lunga chioma, Annoni è stato un difensore generoso e grintoso: vincerà in granata e in Scozia.