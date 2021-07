MotoGp | cancellata la tappa in Thailandia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp cancellata

Cambia ancora il calendario della stagione 2021 di. La Dorna ha infatti reso nota la cancellazione del Gran Premio di Thailandia , che si sarebbe dovuto correre nel weekend del 15/16/17 ottobre al Chang International Circuit. Dietro questa ...In, come in Formula 1, è statala tappa in Australia per il Covid. Gli organizzatori hanno già annunciato che al calendario è stato aggiunto un secondo Gp dell'Algarve, in Portogallo: ...Milano, 21 luglio 2021 - Cambia ancora il calendario della stagione 2021 di MotoGp. La Dorna ha infatti reso nota la cancellazione del Gran Premio di Thailandia, che si sarebbe dovuto correre nel ...La pandemia costringe gli organizzatoti a cancellare la gare per il secondo anno consecutivo. Al vaglio, una sede alternativa ...