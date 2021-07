L'Oms: 'La variante Delta del Covid - 19 sarà prevalente a livello mondiale tra pochi mesi' (Di mercoledì 21 luglio 2021) Parole molto nette: "Chiunque pensi che la pandemia" di Covid - 19 "sia finita, perché dove risiede è finita, vive nel paradiso degli sciocchi". Ma perché aveva detto così il direttore generale dell'... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 luglio 2021) Parole molto nette: "Chiunque pensi che la pandemia" di- 19 "sia finita, perché dove risiede è finita, vive nel paradiso degli sciocchi". Ma perché aveva detto così il direttore generale dell'...

Advertising

globalistIT : - NonnaMaria15 : RT @CCoccarelli: Variante Delta, l'Oms: «Tragica nuova ondata, sciocco pensare che sia finita. I vaccini? Non usati bene» Ci rinchiudere… - Blackskorpion4 : RT @iuvinale_n: La variante Delta diventerà il ceppo dominante del coronavirus entro pochi mesi avverte l'OMS. - Canone_Inverso_ : La variante lambda è stata rilevata per la prima volta in Perù nell'agosto 2020, secondo l'OMS. ?????? - iuvinale_n : La variante Delta diventerà il ceppo dominante del coronavirus entro pochi mesi avverte l'OMS. -