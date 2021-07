Covid, lo studio: con mix vaccini risposta più forte (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vaccinazione classica con un unico vaccino anti Covid per prima e seconda dose, oppure mix? E’ il dilemma che si sono trovati ad affrontare in molti, in diversi Paesi del mondo. In Italia, per esempio, gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, per i quali al richiamo è stato raccomandato di proseguire con un vaccino a mRna. Ma quale dei due schemi offre le performance migliori in termini di protezione anche contro le varianti di Sars-CoV-2? Se alcune ricerche hanno evidenziato una maggiore reattogenicità (produzione di reazioni avverse) per il mix, un nuovo studio pubblicato su ‘Nature Medicine’ esplora sotto più profili l’aspetto immunogenico dei due ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021) Vaccinazione classica con un unico vaccino antiper prima e seconda dose, oppure mix? E’ il dilemma che si sono trovati ad affrontare in molti, in diversi Paesi del mondo. In Italia, per esempio, gli under 60 vaccinati con AstraZeneca, per i quali al richiamo è stato raccomandato di proseguire con un vaccino a mRna. Ma quale dei due schemi offre le performance migliori in termini di protezione anche contro le varianti di Sars-CoV-2? Se alcune ricerche hanno evidenziato una maggiore reattogenicità (produzione di reazioni avverse) per il mix, un nuovopubblicato su ‘Nature Medicine’ esplora sotto più profili l’aspetto immunogenico dei due ...

Advertising

repubblica : Covid, ritirato lo studio sulla pericolosità delle mascherine nei bambini - eziomauro : Quanti postumi lascia il Covid? Uno studio ne ha censiti 203 in 10 organi diversi - liberenotizie : Covid, lo studio: con mix vaccini risposta più forte. Adnkronos - ultimora - my_candy_candy : @GiovanniToti Toti ma svegliati per favore. Il vaccino non ti salva nemmeno dalla forma grave. I miei studenti, sia… - horottoilvetro : RT @ProfAnestesista: Lo studio di Vo' Euganeo, #anticorpi Covid durano 9 mesi anche per #asintomatici @AnsaSalute | #ECM -

Ultime Notizie dalla rete : Covid studio Gli anticorpi anti - covid durano almeno 9 mesi Scienza Covid: perché anche i guariti vanno vaccinati Gli altri risultati. La prima parte dello studio, quella che arrivava fino a maggio, aveva rilevato un passato incontro con il virus nel 3,5% ...

GfK, nel 2020 il Retail non food perde il 3% in Europa L'emergenza COVID - 19 ha imposto sfide importanti per il settore Retail nel corso del 2020 . Da una parte, il ... Sono le principali evidenze nel nuovo studio GfK dedicato all' andamento del settore ...

Covid, studio, sì a mascherine e test rapidi ai concerti - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Motomondiale: Cancellato il Gp di Thailandia a causa del covid Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione dell'OR Thailand Grand Prix, che si sarebbe dovuto svolgere al Chang International Circuit dal 15 al 17 ottobre. "Nonostante i migliori sforz ...

Olanda: in centinaia rendono omaggio a reporter ucciso BRUXELLES, 21 LUG - Le porte del Royal Square Theatre di Amsterdam si sono aperte un po' prima del previsto questa mattina per accogliere la folla - centinaia di persone - venuta a rendere un ultimo o ...

Scienza: perché anche i guariti vanno vaccinati Gli altri risultati. La prima parte dello, quella che arrivava fino a maggio, aveva rilevato un passato incontro con il virus nel 3,5% ...L'emergenza- 19 ha imposto sfide importanti per il settore Retail nel corso del 2020 . Da una parte, il ... Sono le principali evidenze nel nuovoGfK dedicato all' andamento del settore ...Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione dell'OR Thailand Grand Prix, che si sarebbe dovuto svolgere al Chang International Circuit dal 15 al 17 ottobre. "Nonostante i migliori sforz ...BRUXELLES, 21 LUG - Le porte del Royal Square Theatre di Amsterdam si sono aperte un po' prima del previsto questa mattina per accogliere la folla - centinaia di persone - venuta a rendere un ultimo o ...