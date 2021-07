CorSport: Osimhen, 30 minuti di lavoro sui fondamentali con il vice di Spalletti, Domenichini (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel ritiro di Dimaro Luciano Spalletti sta dedicando particolare attenzione a Victor Osimhen. Il Corriere dello Sport racconta di ampio spazio dedicato alla rifinitura tecnica del nigeriano sotto la guida del vice del tecnico, Domenichini. “La seduta mattutina del Napoli allo stadio di Carciato è quasi finita, praticamente andata, ma in un angolo del campo un ragazzo con la pelle di ebano e i capelli ossigenati allena la tecnica di base con Spalletti e il suo vice Domenichini. Il ragazzo, cioè Victor Osimhen, controlla il pallone con il destro e lo calcia ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 luglio 2021) Nel ritiro di Dimaro Lucianosta dedicando particolare attenzione a Victor. Il Corriere dello Sport racconta di ampio spazio dedicato alla rifinitura tecnica del nigeriano sotto la guida deldel tecnico,. “La seduta mattutina del Napoli allo stadio di Carciato è quasi finita, praticamente andata, ma in un angolo del campo un ragazzo con la pelle di ebano e i capelli ossigenati allena la tecnica di base cone il suo. Il ragazzo, cioè Victor, controlla il pallone con il destro e lo calcia ...

