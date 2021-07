Boicottare il tracciamento di Covid-19 non ci farà passare un’estate migliore

(Di mercoledì 21 luglio 2021) (foto: Ayelt Van Veen/Unsplash)Il tema non è una novità assoluta, ovviamente, ma pare essersi aggravato in modo molto significativo con l’arrivo della bella stagione e – come è facile intuire – con il periodo delle ferie. Non stiamo parlando solo dei download e dell’uso dell’applicazione Immuni per il contact tracing digitale, che di per sé sarebbe uno strumento valido se usato correttamente e da tutti, ma del più generale sistema di indagine epidemiologica a cui viene sottoposto (tanto in Italia quanto in molti altri paesi) chiunque diventi positivo al coronavirus Sars-Cov-2. Insomma, l’informazione su chi siano le persone con cui si è stati in contatto stretto nelle ore e nei giorni ...

Tracciamenti boicottati, allarme Asl: 'I positivi mentono per non saltare le vacanze'. Giovani nel mirino Variante Delta, nuova allerta: 'Paura per la Gamma (brasiliana)' Green pass, obbligo in ...«Il vero baluardo contro il Covid», «unica via per controllare i contagi» e «strumento fondamentale per limitare la variante Delta». Il tracciamento è ...