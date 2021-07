Andrea Zelletta | la fidanzata Natalia Paragoni preoccupata | “Mi mette ansia”

(Di mercoledì 21 luglio 2021), lasi sfoga: “Una cosa che miconosciuta per essere una ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ladi, oggi mercoledì 21 luglio 2021 seppur in maniera ironica ha confidato un suo turbamento ai propri fan. Tramite dei video condivisi tra le storie di Instagram, la giovane influencer dopo aver ammesso di essersi resa conto di stare invecchiando ha aggiunto: “E’ una cosa che mi ...

Advertising

iostoscioccata : RT @aidalaverdadera: Prima di essere Natalia Paragoni sono la fidanzata di Andrea Zelletta - Giu9997 : @iosonoestanca Andrea Zelletta e Andrea Zenga (croc) mi fanno tanto tanto sangue - burroesugo : Odio Francesco Oppini e Andrea Zelletta, viva la Contessa - Ileniad_ : @burroesugo Odio Francesco Oppini e Andrea Zelletta, viva la Contessa - iosonoestanca : @cmqgloria Andrea zelletta>>> Oppini e Pierpaolo scusate ma mi fa troppo sangue quei due sono osceni -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

e Natalia Paragoni "si sposano nel 2022"/ Lei: "Nozze? La verità..."Ecco alcuni nomi degli artisti che hanno confermato la loro presenza: Boro Boro,Damante, Shade,, Federica Carta e Mydrama, Valerio Mazzei, Briga, Random, Alice De Bortoli, ...Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni si sfoga: "Una cosa che mi mette ansia" Natalia Paragoni conosciuta per essere una ex corteggiatrice di ...Come segnale di riapertura a quanto vissuto negli ultimi mesi a causa dell’emergenza Covid19, approfittando della stagione estiva e dell’alta attenzione della Riviera Romagnola per le novità e i giova ...