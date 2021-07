Tokyo 2020 | Luigi Samele | la scherma per «hobby» e l’Olimpiade fatta in coppia

Leggi su vanityfair

(Di martedì 20 luglio 2021) Il giorno dell’intervista Luigi Samele, sciabolatore della squadra azzurra, è sveglio dalle 5 e 30 del mattino. Non è per scelta e nemmeno per insonnia. È per un controllo antidoping. Anzi due. Prima è stato svegliato lui, poi il campanello è suonato di nuovo. «È andato via il medico che mi ha fatto il controllo e dopo 15 secondi è arrivata una dottoressa. “L’ho appena fatto” è stata la mia risposta. Il controllo non era per me». Era per la sua compagna, Olga Kharlan, campionessa olimpica di sciabola con l’Ucraina. Insomma un controllo di coppia, inusuale perché fatto insieme, ma comune alla vigilia delle Olimpiadi. «C’è il fuso orario a Tokyo, abbiamo cominciato a prepararci così» scherza l’azzurro già bronzo olimpico con all’attivo 6 medaglie mondiali e 10 europee. In pedana già sabato 24 luglio per l’individuale e la settimana dopo con la gara a squadre.