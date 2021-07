Scommesse on line, a Messina scoperta maxievasione internazionale (Di martedì 20 luglio 2021) Un decreto di sequestro di beni del valore di 3,5 milioni di euro, nei confronti del legale rappresentante di una società maltese che aveva stabilito, a Messina, una stabile organizzazione che esercitava abusivamente l’attività di raccolta delle Scommesse on line. E’ stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina, all’esito di articolate indagini di il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 20 luglio 2021) Un decreto di sequestro di beni del valore di 3,5 milioni di euro, nei confronti del legale rappresentante di una società maltese che aveva stabilito, a, una stabile organizzazione che esercitava abusivamente l’attività di raccolta delleon. E’ stato eseguito dai finanzieri del Comando Provinciale di, all’esito di articolate indagini di il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Scommesse in Sicilia ma proventi a Malta, nascosti profitti per 85 milioni -… - ilmattinodisici : #Provincesiciliane Scommesse on line, a Messina scoperta maxievasione internazionale - live_messina : MESSINA - MAXI EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE NEL SETTORE DELLE SCOMMESSE ON LINE - radiostereo103 : Messina, scommesse on line: scoperta maxi evasione fiscale internazionale, sottoposti a sequestro a Malta 3,5 milio… - Infomessina : Scommesse sportive on line, scoperta maxi evasione di 85 milioni, sequestro beni a Malta -