Ricciardi rassicura | ' Chi si è vaccinato può fare una vita normale e andare in vacanza'

(Di martedì 20 luglio 2021) Alimentare una psicosi non serve a nulla, certo occorre continuare a seguire delle regole per continuare a vivere in salute e vincere la nostra partita contro il virus. "Questo mese va vissuto con ...

Advertising

LanzoIgor : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Ricciardi rassicura

Globalist.it

, parlando della situazione pandemica in Italia in questo periodo di ferie per gli italiani, ha ricordato come "il vaccino protegge contro la malattia grave, contro l'ospedalizzazione, ...Ma per Lino Guanciale le belle notizie non finiscono qui, alcuni mesi dopo la messa in onda della sua fiction Il commissarioinfatti l'attore si è ripreso un posto sul palco. Questa sera l'...Il consigliere del ministro Speranza: "Anche da vaccinati occorre avere qualche cautela. Questo mese va vissuto con razionalità ed equilibrio" ...La scuderia di Woking avrebbe identificato in Stoffel Vandoorne il sostituto ideale del giovane talento britannico ...