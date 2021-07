Omicidio Vannini | pubblicate le motivazioni dei Giudici | «Condotta Ciontoli? Spietata | nessuno fece nulla per salvare Marco»

(Di martedì 20 luglio 2021) Sono stateledella sentenza pronunciata dalla Cassazione lo scorso 3 maggio in merito alla condanna della famigliasul caso dell’di. Oltre 60 pagine con cui ihanno ribadito di come tutti si fossero accorti della gravità della situazione ma che al tempo stessosi attivò per chiamare tempestivamente i soccorsi. La loro unica preoccupazione fu infatti quella di pensare esclusivamente alle conseguenze dannose (per loro) riguardo all’accaduto non facendoper tentare ...

Antonio Ciontoli ha agito con spietatezza e pervicacia e nessuno si è attivato per soccorrere Marco: le motivazioni della sentenza sull'. La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza finale relativa all'di Marcoin cui Antonio Ciontoli, il padre della fidanzata, è stato condannato ...... e alla moglie per concorso anomalo involontario. Per la Suprema Corte è "irragionevole prospettare, come fa la difesa, che egli avesse in cuor suo sperato che Marconon sarebbe ...Antonio Ciontoli ha agito con spietatezza e pervicacia e nessuno si è attivato per soccorrere Marco: le motivazioni della sentenza sull'omicidio Vannini.Le motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 3 maggio con cui è stata confermata la condanna per la morte del 21enne ucciso con un colpo di pistola ...