Napoli: rissa a Soccavo, 3 uomini denunciati dai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Tre persone già note alle forze dell'ordine sono state denunciate per rissa dai carabinieri a Napoli: si tratta di un 32enne, un 36enne e un 19enne. I 3 – erano circa le 13 – erano in via Nerva, nel quartiere Soccavo, quando hanno cominciato a litigare per futili motivi per poi darsele di santa ragione. A un certo punto il 19enne ha estratto un coltello colpendo al volto il 32enne e alla nuca il 36enne. I due accoltellati sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 all'ospedale Cardarelli e ne avranno per dieci giorni. Le indagini dei ...

