Heather Parisi durissimo attacco e fuori di sé dice | “C’è chi vive di …”

(Di martedì 20 luglio 2021)è una ballerina fantastica che negli anni ci ha abituati alla sua schiettezza e sincerità. Amica Nemica da sempre di Lorella Cuccarini, ormai pare che i rapporti tra le due si siano completamente deteriorati e spesso, quando la Cuccarini scrive qualcosa sui social accade che la, senza fare riferimento a lei, le lanci delle frecciatine abbastanza velenose.si schiera contro i vacciniha espresso il suo pensiero che è contro il vaccino per la pandemia da covid e ha spesso parlato sui social di come lei la pensi e ...

Heather Parisi senza giri di parole: "C'è chi vive con il dente avvelenato" Torna a parlare Heather Parisi, una delle showgirl più apprezzate nel mondo dello spettacolo, in particolare a cavallo tra ...