Germania, prezzi alla produzione giugno +1,3% mese +8,5% anno (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) – prezzi alla produzione in rialzo più delle attese in Germania a giugno. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), i prezzi all’industria hanno registrato un incremento annuo dell’8,5% dopo il +7,2% del mese precedente. Il dato è migliore del consensus che indicava un +8,4%. Destatis sottolinea che si tratta dell’aumento più elevato rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente dal gennaio 1982 (+8,9%), quando i prezzi erano fortemente aumentati durante la seconda ... Leggi su quifinanza (Di martedì 20 luglio 2021) (Teleborsa) –in rialzo più delle attese in. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco (Destatis), iall’industria hregistrato un incremento annuo dell’8,5% dopo il +7,2% delprecedente. Il dato è migliore del consensus che indicava un +8,4%. Destatis sottolinea che si tratta dell’aumento più elevato rispetto al corrispondentedell’precedente dal gennaio 1982 (+8,9%), quando ierano fortemente aumentati durante la seconda ...

