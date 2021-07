Covid | Speranza | “In emergenza sì a uso pubblico di brevetti”

(Di martedì 20 luglio 2021) “Con un emendamento approvato alla Camera, in caso disanitaria, sarà possibile l’usodi un brevetto o altri diritti di proprietà intellettuale per farmaci o dispositivi che dovessero diventare essenziali. E’ un passo giusto che mette la vita delle persone davanti a tutto”. Così su Facebook il ministro della Salute Roberto, dopo l’approvazione, ieri, di un emendamento al Dl Semplificazioni sul tema delle licenze obbligatorie. “Dopo mesi di battaglie, oggi (ieri, ndr.) in Commissione Bilancio abbiamo conseguito un risultato straordinario che può segnare una svolta nella produzione dei vaccini e nella lotta al ...

La dichiarazione del deputato. 'Faccio nuovamente appello al ministroaffinché non abbandoni chi, come me, ha preso parte alla sperimentazione del vaccino anti -Reithera ma oggi non può ricevere il Green Pass. Io, infatti, sono uno di quei mille ...... si spera a titolo personale, da Sandra Zampa, collaboratrice del ministro- per andare al ... Detto questo, a oggi sottoporsi a vaccinazione contro ilè facoltativo, quindi la scelta va ...Con molta probabilità, visto anche quanto dichiarato dal Ministro Speranza e dagli esperti, occorrerà rivedere in senso restrittivo i parametri anti covid senza attendere l’autunno. Innanzitutto le ...Al contrario, il persistente teatro politico non porterà alcun beneficio e, con il rischio di una nuova ondata del Covid, peggiorerà i servizi ... come girone infernale dantesco». «Nella speranza che ...