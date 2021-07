Cava de’ Tirreni, aggiudicata la gara per ‘Via Cinque’ (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’aggiudicazione definitiva alla RTI Comed Srl – Cogema Srl, per un importo di 420.253,84 euro, oltre iva, si è concluso l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di via Cinque, interessata da un evento franoso della scarpata sottostante nel 2014, che ha causato il restringimento della carreggiata con la conseguente circolazione dei soli veicoli leggeri a senso unico alternato, oltre alla completa chiusura durante le allerte meteo. “Purtroppo sono problematiche complesse – afferma il vicesindaco Nunzio Senatore, con delega ai lavori pubblici – nonostante da decenni era nota la fragilità di via Cinque abbiamo dovuto iniziare dalle ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 20 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCon l’aggiudicazione definitiva alla RTI Comed Srl – Cogema Srl, per un importo di 420.253,84 euro, oltre iva, si è concluso l’iter burocratico per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di via Cinque, interessata da un evento franoso della scarpata sottostante nel 2014, che ha causato il restringimento della carreggiata con la conseguente circolazione dei soli veicoli leggeri a senso unico alternato, oltre alla completa chiusura durante le allerte meteo. “Purtroppo sono problematiche complesse – afferma il vicesindaco Nunzio Senatore, con delega ai lavori pubblici – nonostante da decenni era nota la fragilità di via Cinque abbiamo dovuto iniziare dalle ...

