Blitz antimafia a Palermo, uno dei boss all’amica: “Tua figlia non la devi mandare al corteo per Falcone e Borsellino. Parlo io col preside” (Di martedì 20 luglio 2021) “Noi non ci immischiamo con Falcone e Borsellino, queste vergogne sono“. Sono le parole di Maurizio Di Fede, uno dei mafiosi fermato nell’operazione Tentacoli della Squadra mobile di Palermo, intercettato mentre si rivolge a un’amica che voleva mandare la figlia a una manifestazione in ricordo della strage di Capaci. Di Fede, di fatto, le vieta di mandare la bambina: “Non ti permettere, io mio figlio mai l’ho mandato a queste cose… vergogna”. Nei giorni successivi Di Fede si assicura che la figlia dell’amica non partecipi al corteo: “Là dove deve andare la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Noi non ci immischiamo con, queste vergogne sono“. Sono le parole di Maurizio Di Fede, uno dei mafiosi fermato nell’operazione Tentacoli della Squadra mobile di, intercettato mentre si rivolge a un’amica che volevalaa una manifestazione in ricordo della strage di Capaci. Di Fede, di fatto, le vieta dila bambina: “Non ti permettere, io mio figlio mai l’ho mandato a queste cose… vergogna”. Nei giorni successivi Di Fede si assicura che ladell’amica non partecipi al: “Là dove deve andare la ...

