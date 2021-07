Verso la cabina di regia e Cdm per misure Covid, nodi green pass e scuola (Di lunedì 19 luglio 2021) cabina di regia mercoledì e poi, nello stesso giorno, Consiglio dei ministri per varare i provvedimenti necessari a tenere sotto controllo il diffondersi della variante Delta. Questo il timing che, salvo cambiamenti in corsa, ha in mente il presidente del Consiglio Mario Draghi, che deve però fare i conti con sensibilità molto diverse nella sua maggioranza, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'uso del green pass. Andando con ordine, il governo dovrebbe decidere la proroga dello stato di emergenza (in scadenza il 31 luglio): probabilmente sarà estesa, spiegano fonti di governo, fino alla fine di ottobre. A ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 19 luglio 2021)dimercoledì e poi, nello stesso giorno, Consiglio dei ministri per varare i provvedimenti necessari a tenere sotto controllo il diffondersi della variante Delta. Questo il timing che, salvo cambiamenti in corsa, ha in mente il presidente del Consiglio Mario Draghi, che deve però fare i conti con sensibilità molto diverse nella sua maggioranza, in particolare per quanto riguarda l'estensione dell'uso del. Andando con ordine, il governo dovrebbe decidere la proroga dello stato di emergenza (in scadenza il 31 luglio): probabilmente sarà estesa, spiegano fonti di governo, fino alla fine di ottobre. A ...

