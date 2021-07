Ufficiale: Matera all’Avellino (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo innesto di giornata per l’Avellino che annuncia l’ingaggio del centrocampista Antonio Matera. Questo il comunicato del club: “L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Antonio Matera. Nato a San Severo (FG) l’11 ottobre 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Barletta, club con il quale ha esordito tra i professionisti nella stagione 2012/2013. In un totale di sette stagioni tra i professionisti, disputate con le maglie di Barletta, Fidelis Andria, Benevento, Potenza e Cavese, ha collezionato 158 presenze, realizzato 2 reti e fornito 4 assist. Per lui anche un’esperienza di 6 mesi ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 19 luglio 2021) Secondo innesto di giornata per l’Avellino che annuncia l’ingaggio del centrocampista Antonio. Questo il comunicato del club: “L’Us Avellino comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Antonio. Nato a San Severo (FG) l’11 ottobre 1996, il centrocampista è cresciuto nelle giovanili del Barletta, club con il quale ha esordito tra i professionisti nella stagione 2012/2013. In un totale di sette stagioni tra i professionisti, disputate con le maglie di Barletta, Fidelis Andria, Benevento, Potenza e Cavese, ha collezionato 158 presenze, realizzato 2 reti e fornito 4 assist. Per lui anche un’esperienza di 6 mesi ...

