Salvini contro Letta | ' Si candida a Siena? Ci impegniamo a rimandarlo a Parigi'

Advertising

Ettore_Rosato : Se la lega vota il DDL Scalfarotto, che ha meno spigolosità dello #Zan, io sono contento. Poco importa se Salvini… - pfmajorino : Mi auguro che il #PresidenteDraghi intervenga pubblicamente per riprendere #Salvini impegnato in una folle campagna… - marcodimaio : Anche #Fedriga sconfessa #Salvini sul #GreenPass. La battaglia contro il Virus dovrebbe essere di tutti, senza dist… - Er_Sor_Claudio : RT @MilkoSichinolfi: Salvini e Meloni sono apertamente contro il #greenpass. Sono contro il #ddlZan. Sono razzisti. Sono fascisti. Son… - TommasoGiocond2 : Quando esponenti del #governodraghi sono ambigui non solo sul #vaccino ma addirittura prendono posizioni #novax spa… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contro

Fanpage.it

... a margine di un incontro istituzionale, in merito alle spaccature per la leggel'omofobia. '... non può essere un credibile interlocutore in Italia - ha precisato Letta -ritiri tutte le ...Lo ha sottolineato il leader della Lega, Matteo, intervenendo a Siena dove il centrodestra in vista delle supplettive schiera l'imprenditore Tommaso Marrocchesi Marzi. outstreamil ...Lunedì, 19 luglio 2021 Home > aiTv > Salvini: “I non vaccinati vanno convinti. Sono contro gli obblighi” (Agenzia Vista) Roma, 19 luglio 2021 “Ci sono due milioni e mezzo di persona over 60 non ancora ..."La maggioranza sceglie di allinearsi alle destre durante la seduta consiliare di oggi, dimostrando che il superamento dei decreti Salvini è solo propaganda elettorale". E' l'attacco di Sinistra ...