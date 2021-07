Metro | guasto tecnico da Porta Nuova a Bengasi Disagi per i passeggeri

(Di lunedì 19 luglio 2021) Unquesta mattina ha bloccato laa Torino, nella tratta da, in entrambe le direzioni creando grossiproprio nell’ora di punta. La tratta interrotta è stata coperta da bus sostitutivi massi a disposizione da Gtt. Intanto non sarebbe il primo, ma già ieri laaveva avuto disservizi. “Con lapolitanamente interrotta direi che è stata ottima la riorganizzazione in superficie e l’interscambio”, ha commentato sui social il presidente ...

... proprio durante le prove con la commissione ministeriale che deve dare il nulla osta per la messa in servizio dei mezzi probabilmente ilè stato causato da un sovraccarico causato da un corto ...Il treno che ha avuto ilè il treno pilota, quello, dei cinque nuovi ricevuti da Anm, che è stato finora usato per le prove sulla linea per mesi'. 'Nella notte i tecnici di Anm hanno ...La tratta Porta Nuova-Bengasi è stata chiusa in entrambe le direzioni. A disposizione bus sostitutivi. Problemi erano stati riscontrati anche domenica ...Grossi disagi questa mattina a Torino per il passeggeri della metropolitana per un guasto tecnico sulla linea Porta Nuova-Bengasi. La tratta è stata chiusa in tutte e due le direzioni e sono stati mes ...