Dietro il massacro di Pasolini non c'è Petrolio: le lettere col terrorista neofascista che nessuno vuole vedere

«Dimmi se sì o se no» scriveva Pier Paolo Pasolini all'ordinovista Giovanni Ventura in una lettera, parte di un epistolario avviato da tempo e insolito, vista la distanza ontologica tra i due personaggi. È il 24 settembre 1975, lo scrittore che aveva iniziato il suo Petrolio nella primavera del 1972, in quel momento era impegnato a trasferire sul Corriere della Sera i suoi pezzi brucianti sulle stragi. Da giornalista. Ventura, coinvolto nella strage di Piazza Fontana insieme all'ideologo della destabilizzazione Franco Freda, lo aveva contattato nel marzo 1975 con in mente una precisa strategia: quella di fargli sposare la sua causa. Un lento, puntiglioso ...

