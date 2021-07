Covid: in Italia 2.072 nuovi casi e 7 morti, il tasso di positività 2,3% (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - In calo oggi il numero di nuovi casi di coronavirus in Italia: sono 2.072, con un decremento di poco più di mille rispetto alle 24 ore precedenti (erano stati 3.127). Ma a questo sembra contribuire il fatto che come ogni lunedì il numero di tamponi e test effettuati è sensibilmente più basso rispetto agli altri giorni, oggi è infatti pari a 89.089, cioè oltre 76mila in meno, e questo fa sì che l'indice di positività risalga al 2,3% contro l'1,9 precedente. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore è pari a 7 (ieri 3), portando a ... Leggi su agi (Di lunedì 19 luglio 2021) AGI - In calo oggi il numero didi coronavirus in: sono 2.072, con un decremento di poco più di mille rispetto alle 24 ore precedenti (erano stati 3.127). Ma a questo sembra contribuire il fatto che come ogni lunedì il numero di tamponi e test effettuati è sensibilmente più basso rispetto agli altri giorni, oggi è infatti pari a 89.089, cioè oltre 76mila in meno, e questo fa sì che l'indice dirisalga al 2,3% contro l'1,9 precedente. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. Il numero di decessi registrati nelle ultime 24 ore è pari a 7 (ieri 3), portando a ...

