Covid e vacanze, l’accorata lettera di monsignor Accrocca ai giovani (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’arcivescovo di Benevento, monsignor Felice Accrocca, ha rivolto un appello ai giovani in vista delle vacanze estive invitandoli a un comportamento sano e responsabile. Di seguito il testo della lettera: Carissimi, siamo ormai in piena estate, stagione a lungo attesa, ardentemente desiderata, nella quale molti hanno riposto tante speranze non solo di evasione dalle tensioni quotidiane, ma anche di ripresa economica dopo un periodo di prova durissima. Un’estate pericolosa, per le conseguenze che potrebbe avere nei mesi a venire… Sapete meglio di me di essere voi, per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – L’arcivescovo di Benevento,Felice, ha rivolto un appello aiin vista delleestive invitandoli a un comportamento sano e responsabile. Di seguito il testo della: Carissimi, siamo ormai in piena estate, stagione a lungo attesa, ardentemente desiderata, nella quale molti hanno riposto tante speranze non solo di evasione dalle tensioni quotidiane, ma anche di ripresa economica dopo un periodo di prova durissima. Un’estate pericolosa, per le conseguenze che potrebbe avere nei mesi a venire… Sapete meglio di me di essere voi, per ...

Advertising

MicheleTossani : RT @tpellizzari: E mentre tutti (me compreso) pensano alle vacanze, ci sarebbe quel problemino della scuola. Che, ormai è chiaro, a settemb… - anteprima24 : ** Covid e vacanze, l'accorata lettera di monsignor Accrocca ai giovani ** - tpellizzari : E mentre tutti (me compreso) pensano alle vacanze, ci sarebbe quel problemino della scuola. Che, ormai è chiaro, a… - Miti_Vigliero : Covid Lombardia, i contagi non frenano le vacanze: niente disdette, tengono le mete estere Negli aeroporti traffico… - ottochannel : Covid, Mastella: tamponi per chi torna dalle vacanze -