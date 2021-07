Covid, Crisanti: “Sì all’obbligo per docenti e Ata. La Dad è danno gravissimo e inaccettabile per gli studenti” (Di lunedì 19 luglio 2021) "Sì, io penso che il vaccino anti-Covid in determinate categorie debba essere obbligatorio. E penso che i docenti siano tra queste". Questa è la visione del virologo Andrea Crisanti, secondo cui ha senso affrontare una riflessione sulla possibilità di introdurre una forma di obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, come già esiste per i sanitari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 luglio 2021) "Sì, io penso che il vaccino anti-in determinate categorie debba essere obbligatorio. E penso che isiano tra queste". Questa è la visione del virologo Andrea, secondo cui ha senso affrontare una riflessione sulla possibilità di introdurre una forma di obbligo vaccinale anche per il personale scolastico, come già esiste per i sanitari. L'articolo .

