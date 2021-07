CDP Venture Capital | Caterina Siclari a capo del Fondo Rilancio Startup

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – Da oggi, 19 luglio, entra in CDPcome responsabile del, ilda 200 milioni di euro stanziato dal ministero dello Sviluppo economico e affidato in gestione a CDPSgr per supportare e rafforzare il raccordo tra gli operatori dell’ecosistema delitaliano.– fa sapere CDP in una nota – proviene da una solida esperienza in ambito consulenziale per ...