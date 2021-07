58 casi da inizio mese: la gente non vuole più le Olimpiadi (Di lunedì 19 luglio 2021) I dati non sono rassicuranti, sotto ogni punto di vista. Il coronavirus sta condizionando in modo importante le Olimpiadi di Tokyo, a causa della moltitudine di casi che si stanno diffondendo tra atleti e addetti ai lavori, come riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Dal 1° luglio, infatti, sono stati conteggiati in totale 58 casi di positività su quasi 20.000 persone arrivate in Giappone tra atleti, dirigenti e giornalisti. La conseguenza di tutto questo è un rifiuto per i Giochi e un malcontento crescente tra gli abitanti di Tokyo. Da un recente sondaggio dell’agenzia Kyodo si evince che più del 30% della popolazione ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 19 luglio 2021) I dati non sono rassicuranti, sotto ogni punto di vista. Il coronavirus sta condizionando in modo importante ledi Tokyo, a causa della moltitudine diche si stanno diffondendo tra atleti e addetti ai lavori, come riporta l’edizione online de La Gazzetta dello Sport. Dal 1° luglio, infatti, sono stati conteggiati in totale 58di positività su quasi 20.000 persone arrivate in Giappone tra atleti, dirigenti e giornalisti. La conseguenza di tutto questo è un rifiuto per i Giochi e un malcontento crescente tra gli abitanti di Tokyo. Da un recente sondaggio dell’agenzia Kyodo si evince che più del 30% della popolazione ...

Advertising

emmevilla : @ar_gaeta Per capirci ancora meglio: non ci interessano i rapporti tra decessi e casi, per esempio, solo il loro an… - napolista : I tanti positivi e le difficoltà che ne derivano stanno intaccando lo spirito dei Giochi, come riporta l’edizione o… - darkskywriter : @aconoscitore @GGiangiorgi Infatti la loro scommessa è che il basso numero di ricoveri, ti e morti ora sia tutto gr… - ClaudeTadolti : @RaiNews @matteorenzi @ItaliaViva @RaiStudio24 Veramente anche per chi non è vaccinato è nel 95% dei casi o nulla o… - tg2rai : #COVID19, preoccupazione in #Giappone a pochi giorni dall'inizio delle #Olimpiadi. Registrati i primi casi di conta… -